مصر تعرض 60 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 60 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الثلاثاء وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق يوم الأحد ضمن نظام جديد يهدف إلى كبح تراجع في الاحتياطيات الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري أكثر من أربعة بالمئة في سوق بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول. وطرح البنك المركزي ما مجموعه 300 مليون دولار في عطاءات مماثلة الأسبوع الماضي. وكانت البنوك مغلقة أمس الاثنين في عطلة عامة بناسبة عيد الميلاد القبطي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)