المركزي المصري يخفض المعروض في عطاء الدولار اليوم

القاهرة 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 50 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وهو أقل من 60 مليونا عرضها في عطاءات سابقة بمقتضى نظام جديد يهدف للسيطرة على أزمة عملة.

وطرح البنك 75 مليون دولار في الأسبوع الأول من العطاءات التي استحدثها في 30 ديسمبر كانون الأول. وهبط الجنيه نحو 4.6 بالمئة في سوق ما بين البنوك منذ ذلك الحين. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 15 مليار دولار في ديسمبر. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)