مصحح-تراجع الجنيه مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي

(لتصحيح الفقرة الأخيرة لتوضيح أن نطاق التداول يسري على سوق ما بين البنوك وليس على العروض المقدمة في العطاءات)

القاهرة 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء للدولار الأمريكي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء وذلك في العملية السابعة من نوعها منذ بدء العمل بنظام جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.4797 جنيه للدولار بانخفاض 0.47 بالمئة عن أمس الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر 6.4492 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 49.6 مليون دولار في العطاء بينما كان حجم المعروض 50 مليون دولار.