مصر ستطرح أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار

القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس إنها ستطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار في مزاد في 14 يناير كانون الثاني الجاري فيما يعتبر فعليا تمديدا لأجل أذون خزانة مقومة بالعملة الامريكية صدرت العام الماضي.

وستصدر الأذون الجديدة في 15 يناير. ومن المنتظر أن يحين موعد استحقاق أذون العام الماضي -وقيمتها مليار دولار أيضا- في 18 يناير.

وأثنت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر أوائل عام 2011 والشكوك السياسية التي أعقبتها المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر مما دفع الحكومة للجوء إلى البنوك المحلية للحصول على التمويل.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى حوالي 15 مليار دولار -أو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر- من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة. واقترضت مصر مليارات الدولارات من حكومات أجنبية لتعويض هذا التراجع.

وطلبت مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم مواردها المالية لكن محادثات القرض ارجئت بعد أن أوقفت الحكومة تنفيذ زيادات ضريبية هي جزء من حزمة إصلاحات.