مصر تعرض 50 مليون دولار في أحدث عطاءات العملة الصعبة

القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 50 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة الرابع عشر اليوم الأحد وهو أقل من المبلغ الذي عرضه في يوم الثلاثاء الماضي بنحو 25 مليون دولار.