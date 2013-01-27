مصر تعرض 50 مليون دولار في أحدث عطاءات العملة الصعبة
القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 50 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة الرابع عشر اليوم الأحد وهو أقل من المبلغ الذي عرضه في يوم الثلاثاء الماضي بنحو 25 مليون دولار.
وتهدف العطاءات إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة والتي تراجعت إلى مستوى حرج وباتت تحوم حول 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات للعملة الصعبة أسبوعيا.
وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار عند 6.635 مقابل الجنيه المصري. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.