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مصر تعرض 50 مليون دولار في أحدث عطاءات العملة الصعبة

Tue Jan 29, 2013 8:07am GMT
 
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القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 50 مليون دولار على البنوك اليوم الثلاثاء في عطاء العملة الصعبة الخامس عشر وهو نفس المبلغ الذي عرضه يوم الأحد الماضي.

وتهدف العطاءات إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة والتي تراجعت إلى مستوى حرج وباتت تحوم حول 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات للعملة الصعبة أسبوعيا.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار عند 6.65 مقابل الجنيه المصري.

وتشهد الفترة الانتقالية في مصر خلافات سياسية وتوترات في الشوارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد من مصادر حيوية للعملة الصعبة.

ودفعت التوترات والمخاوف بعض المصريين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 