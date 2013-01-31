الجنيه المصري يواصل التراجع في العطاء السادس عشر للبنك المركزي

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه اليوم الخميس في العطاء السادس عشر للبنك المركزي الذي قبل فيه عروضا بقيمة 48.7 مليون دولار.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول بلغ 6.6820 جنيه للدولار مقابل 6.6525 جنيه للدولار في العطاء السابق يوم الثلاثاء الماضي.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7153 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي. وبذلك فقد الجنيه 7.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بدء عطاءات البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول الماضي التي تهدف للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي.

ويفرض البنك المركزي نطاقا لتداولات سوق ما بين البنوك عند مستوى يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض في أحدث عطاءات العملة.