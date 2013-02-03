المركزي المصري يعلن الاثنين موعد العطاءات القادمة للعملة الصعبة

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيعلن غدا الاثنين موعد العطاءات القادمة للعملة الصعبة.

ودأب البنك في الفترة الأخيرة على طرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا لكنه لم يعلن عن عطاء جديد اليوم.

وطرح البنك المركزي 16 عطاء منذ أواخر ديسمبر كانون الأول في إطار سياسة جديدة تهدف للمحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حول مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.