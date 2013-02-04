المركزي المصري يبيع 73.1 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه قبل عروضا بقيمة 73.1 مليون دولار في العطاء السابع عشر من عطاءات العملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.6920 جنيه مصري للدولار.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول إنها انخفضت إلى مستوى حرج. وتحوم الاحتياطيات حول 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)