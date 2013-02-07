المركزي المصري يبيع 49.2 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه قبل عروضا لشراء ما اجماليه 49.2 مليون دولار في العطاء التاسع عشر للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7043 جنيه للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء هو 6.7020 جنيه للدولار.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي هذا الاسبوع إنها انخفضت إلى مستوى 13.6 مليار دولار وهو مستوى حرج.