المركزي المصري يعرض 40 ‬مليون دولار في أقل عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الأثنين في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهو أقل مبلغ يطرحه المركزي منذ بدأ العمل بنظام العطاءات في نهاية عام 2012.

وكان المركزي عرض 50 مليون دولار في عطاء الدولار يوم الخميس الماضي.

وهذا هو العطاء العشرين منذ بدأ المركزي طرح عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول بهدف المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن تحت مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.7142 جنيه في سوق ما بين البنوك.

وتشهد الفترة الانتقالية في مصر خلافات سياسية وتوترات في الشوارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد من مصادر حيوية للعملة الصعبة.

كما دفعت التوترات والمخاوف بعض المصريين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.