المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء اليوم الأربعاء

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الأربعاء في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهي نفس قيمة العطاء السابق وأقل مبلغ يطرحه البنك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في نهاية 2012.

والعطاء هو الحادي والعشرون ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن تحت مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.