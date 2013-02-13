المركزي المصري يبيع 38.9 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار اليوم الأربعاء في العطاء الحادي والعشرين للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7188 جنيه للدولار مقابل 6.7082 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7287 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

والجنيه منخفض نحو ثمانية بالمئة منذ بدء العمل بنظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول لتفادي أزمة حادة وأظهرت أرقام الأسبوع الماضي هبوط احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر.

وانخفضت التدفقات الأجنبية على الاقتصاد المصري بعد عامين من الاضطرابات التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين.