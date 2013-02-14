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المركزي المصري يبيع 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Thu Feb 14, 2013 10:07am GMT
 
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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار اليوم الخميس في العطاء الحادي والعشرين للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7204 جنيه للدولار مقابل 6.7188 جنيه في العطاء السابق امس الأربعاء.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7303 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

وعطاء اليوم هو الثاني والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 