المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 25 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في في العطاء الثامن والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7889 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في عطاء يوم الخميس الماضي 6.7881 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7988 جنيه للدولار.