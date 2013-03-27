المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7896 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الإثنين الماضي 6.7889 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7995 جنيه للدولار.