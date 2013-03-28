المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وهو العطاء الأربعون منذ بدء تطبيق هذا النظام.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته أمام الدولار. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)