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المركزي المصري يبيع 39.2 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Mon Apr 1, 2013 10:18am GMT
 
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القاهرة أول أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 39.2 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.7997 جنيه.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس هو 6.7896 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.8096 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 