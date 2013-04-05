موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

عنبتا (الضفة الغربية) 5 أبريل نيسان (رويترز) - شارك الآلاف في تشييع جثامين ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس بينهم شابان قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في واحدة من أسوأ موجات العنف التي اندلعت بالضفة الغربية المحتلة منذ أعوام.

بيروت - قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوم الخميس ان الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا وبشكل متسارع حيث تحولت بعض المناطق إلى مسرح "للدمار والخراب" وذلك بعد شهر وصفه نشطاء بأنه كان الأكثر دموية في تاريخ الصراع.

بيروت - أعلنت سوريا يوم الخميس أنها ستتخذ خطوات لدعم عملتها الأسبوع المقبل بعد هبوط الليرة نحو 25 بالمئة مقابل الدولار الشهر الماضي ضمن تراجع مستمر منذ عامين بسبب الانتفاضة وما أعقبها من حرب أهلية.

غزة - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها علقت يوم الخميس أعمالها في قطاع غزة عقب اقتحام بعض المتظاهرين مقرها الرئيسي احتجاجا على تقليص المساعدات.

رام الله (الضفة الغربية) اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس اسرائيل بالسعي الى اثارة الفوضى في الاراضي الفلسطينية بعد مقتل اثنين برصاص جيشها في الضفة الغربية.

تل ابيب - قال مسؤول اسرائيلي رفيع يوم الخميس ان قوة حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان لم تقدم تقريرا عن أسلحة حزب الله كما هو مطلوب وقال ان اسرائيل لا يمكنها الاعتماد في امنها على التدخل الخارجي.

ألما آتا - قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي يوم الخميس إن على القوى الكبرى الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم حتى يحدث تقدم بين الطرفين في المحادثات المقرر أن تبدأ يوم الجمعة في قازاخستان.

واشنطن - قال مسؤول امريكي ان مدى التقدم الذي سيتحقق في المحادثات النووية التي ستجرى هذا الاسبوع بين القوى الدولية الست وايران في ألما أتا بقازاخستان يتوقف على رد طهران على الاقتراج الذي قدمته القوى الست.