Sun 25 Dec 2016 | 4:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري يبيع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Mon Apr 8, 2013 10:52am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.8391 جنيه.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.8283 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء واصل سعر الجنيه الهبوط في سوق ما بين البنوك ليصل إلى 6.8490 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار.

ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 