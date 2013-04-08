المركزي المصري يبيع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.8391 جنيه.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.8283 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء واصل سعر الجنيه الهبوط في سوق ما بين البنوك ليصل إلى 6.8490 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار.