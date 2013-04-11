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المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Thu Apr 11, 2013 10:33am GMT
 
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القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.4 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.8612 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء 6.8504 جنيه.

وعقب إعلان نتيجة العطاء واصل سعر الجنيه الهبوط في سوق ما بين البنوك ليصل إلى 6.8711 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار.

ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 