مقدمة 1-المركزي المصري يجري عطاء استثنائيا لتغطية واردات استراتيجية

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القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح عطاء استثنائيا لبيع 600 مليون دولار اليوم الأحد من أجل تغطية واردات استراتيجية في وقت يكافح فيه لتمويل مشتريات الوقود والقمح.

ويجرى العطاء بين الواحدة والنصف والثانية مساء بتوقيت القاهرة (1130-1200 بتوقيت جرينتش) ويعادل حجمه 15 مثل العطاء البالغ 40 مليون دولار الذي دأب البنك المركزي على طرحه ثلاث مرات أسبوعيا في الأشهر الأخيرة.

ويواجه أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة اقتصادية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي على مدى أكثر من عامين. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى حرج وتكابد الحكومة عجزا لا يمكن تحمله.

ويتسبب نقص الوقود المستورد في تعطل حركة النقل وانقطاع الكهرباء في البلد الذي يقطنه 84 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع اقتراب فصل الصيف وبدء استخدام مكيفات الهواء.

وخفضت مصر مشترياتها الخارجية من القمح هذا العام على أمل أن يكون المحصول المحلي وفيرا. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

ويتزامن عطاء البنك المركزي والذي سينفذ بنظام الحصص مع بدء جني محصول القمح الذي يتطلب كميات من الوقود لتشغيل أجهزة الحصد ونقل المحصول إلى مواقع التخزين.

وحصلت مصر على دعم مالي من قطر التي اتفقت الأسبوع الماضي على شراء سندات حكومية بثلاثة مليارات دولار وتزويدها بالغاز الطبيعي خلال الصيف إذا احتاجت إليه. ووافقت ليبيا على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري.