مصر ستطرح مزيدا من العطاءات الاستثنائية لبيع الدولار

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إنه سيطرح مزيدا من العطاءات غير الدورية لبيع العملة الصعبة وذلك بعد أن أطلق عطاء استثنائيا بقيمة 600 مليون دولار لتغطية واردات استراتيجية.