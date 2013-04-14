مقدمة 1-مصر تبيع 600 مليون دولار لاستيراد سلع أساسية

(لاضافة تصريح رئيس الوزراء المصري)

من أولف ليسينج وأسماء الشريف

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 600 مليون دولار إلى البنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة اليوم الأحد وذلك لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة.

ويظهر حجم العطاء - الذي يعادل 15 مثل ما يبيعه البنك المركزي في العطاءات الدورية - حجم الطلب الكامن على الدولار بينما تكابد مصر أزمة اقتصادية منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال متعاملون بسوق الصرف الأجنبي إنه سيكون على السلطات استخدام مزيد من الاحتياطيات الدولارية لتدبير إمدادات الغذاء.

وقال متعامل طلب عدم نشر اسمه "التأثير سيكون مؤقتا لأن الطلب أعلى من ذلك بكثير. يجب أن يعاودوا الكرة لكن من غير الواضح متى سيكون هذا."

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الاحد ان الحكومة تبحث عن سبل استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة وضمان تدفق السلع للسوق المحلية.

‬واضاف في تصريحات نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية ان هذه الاجراءات التي لم يتم تحديدها ضرورية لاستقرار الاسعار في الفترة المقبلة في مواجهة احتمال ارتفاع الاسعار.