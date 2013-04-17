المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 17 أبريل نيسان (رويترز) - أفاد بيان أن البنك المركزي المصري باع 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وأن أقل سعر مقبول بلغ 6.8822 جنيه مصري للدولار وذلك لتغطية واردات استراتيجية.
كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الاثنين 6.8765 جنيه.
وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.8921 جنيه للدولار.
واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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