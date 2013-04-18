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المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

Thu Apr 18, 2013 10:08am GMT
 
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القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.8934 جنيه من 6.8822 جنيه مصري للدولار خلال عطاء أمس الاربعاء.

وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9033 جنيه للدولار.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 