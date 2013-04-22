المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 22 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين.
وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.9077 جنيه من 6.8934 جنيه مصري للدولار خلال عطاء الخميس الماضي.
وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9175 جنيه للدولار.
واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام.
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