المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس
القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالتراجع 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية. وتراجعت العملة أكثر من ذلك في السوق السوداء. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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