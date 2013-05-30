مقدمة 1-المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

(لإضافة سعر السوق السوداء)

القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 40 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9738 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الاربعاء 6.9731 جنيه.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9837جنيه في سوق ما بين البنوك.

ويقول المتعاملون في سوق الصرف إن الحكومة تبدو محجمة عن السماح للجنيه بالهبوط دون الحاجز النفسي عند سبعة جنيهات للدولار.

وفي السوق السوداء عرض أحد المتعاملين شراء الدولار بسعر 7.40 جنيه وبيعه بسعر 7.45 جنيه.