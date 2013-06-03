المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 3 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.9753 جنيه للدولار.
كان أقل سعر مقبول 6.9738 جنيه مصري في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9852جنيه في سوق ما بين البنوك.
واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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