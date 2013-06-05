المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.