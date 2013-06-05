مقدمة 1-المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

(لإضافة سعر السوق السوداء)

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9774 جنيه للدولار.

كان أقل سعر مقبول 6.9753 جنيه مصري في العطاء السابق يوم الاثنين الماضي.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9873جنيه في سوق ما بين البنوك.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور.