المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 39.8 مليون دولار في مزاد اليوم

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 39.8 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9790 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول 6.9774 جنيه في العطاء السابق امس الأربعاء.

وبحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9889جنيه في سوق ما بين البنوك.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور.