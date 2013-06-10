المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.8 مليون دولار في مزاد اليوم
القاهرة 10 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.9809 جنيه للدولار.
وكان أقل سعر مقبول 6.9790 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس .
وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9908 جنيه في سوق ما بين البنوك.
واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.