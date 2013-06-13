المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم
القاهرة 13 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عاودت الظهور. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.