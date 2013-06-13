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المركزي المصري ييبع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Thu Jun 13, 2013 10:20am GMT
 
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القاهرة 13 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9835 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن سعر 6.9813 جنيه في مزاد أمس الاربعاء.

لكن الجنيه تراجع بشكل أكبر في السوق السوداء. وعرض احد المتعاملين في وسط القاهرة سعر 7.58 جنيه لشراء الدولار وسعر 7.63 جنيه لبيعه مقارنة مع 7.48 جنيه و 7.51 جنيه امس الأربعاء.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 