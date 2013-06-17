المركزي المصري ييبع 38.9 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.9858 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن سعر 6.9835 جنيه في مزاد الخميس الماضي.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)