الجنيه المصري يتراجع في عطاء العملة الصعبة وبدرجة أكبر في السوق السوداء

القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الخميس وانخفض بدرجة أكبر في السوق السوداء وسط قلق بشأن دعوات لمظاهرات حاشدة في 30 يونيو حزيران.

وقال البنك المركزي المصري إنه باع 38.9 مليون دولار للبنوك في عطاء اليوم وكان أقل سعر مقبول 6.9938 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9902 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.

وفي السوق السوداء عرض تاجر في وسط القاهرة اليوم شراء الدولار مقابل 7.65 جنيه وبيعه مقابل 7.70 جنيه مقارنة مع 7.55 جنيه و7.60 جنيه أمس الأربعاء.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية.