المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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