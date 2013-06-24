الجنيه المصري يتراجع في عطاء المركزي ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين لكنه ارتفع في السوق السوداء قبيل مظاهرات حاشدة تدعو إليها المعارضة في 30 يونيو حزيران.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9992 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9938 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.

وفي السوق السوداء عرض متعامل بوسط القاهرة شراء الدولار بسعر 7.60 جنيه وبيعه مقابل 7.65 جنيه مقارنة مع 7.65 و7.70 جنيه يوم الخميس.