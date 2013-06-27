الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي

وقال البنك المركزي إنه باع 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 7.0094 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0053 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)