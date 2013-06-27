مقدمة 1-الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي

(لإضافة السعر في السوق السوداء)

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 7.0094 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0053 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل بوسط القاهرة إنه يبيع الدولار بسعر 7.70 جنيه ويشتريه مقابل 7.65 جنيه دون تغيير عن يوم الأربعاء.