المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال متعامل بأحد البنوك إن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك أنه سيعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء حيث جرى تقديم الموعد قبيل انتهاء المهلة التي منحها الجيش للرئيس محمد مرسي لتلبية مطالب المعارضة.

وطلب البنك المركزي من البنوك تقديم العطاءات في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت جرينتش) بدلا من الموعد المعتاد في الحادية عشرة وستعلن النتيجة في الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ظهرا.