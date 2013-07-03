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مصر تقدم موعد غلق نافذة إقراض ليلة

Wed Jul 3, 2013 9:36am GMT
 
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القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن البنك المركزي المصري قدم موعد إغلاق نافذة إقراض ليلة اليوم الأربعاء وذلك قبيل انتهاء مهلة أعلنها للجيش يمكن أن تؤدي إلى سيطرة القوات المسلحة على السلطة.

ويجب أن تقدم البنوك طلبات الإقراض بحلول الساعة 12:45 بعد الظهر (1045 بتوقيت جرينتش) بدلا من 4:30‭ ‬عصرا. كان البنك المركزي وجه البنوك في وقت سابق إلى غلق فروعها قبل الموعد المعتاد بثلاث ساعات وقرر تقديم موعد عطاء العملة الصعبة.

وأعطى الجيش الرئيس محمد مرسي مهلة تنتهي في الخامسة بعد ظهر اليوم للموافقة على مطالب للمعارضة وهو ما رفضه مرسي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 