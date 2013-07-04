الجنيه المصري يرتفع في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وذلك بعد يوم من إطاحة الجيش برئيس البلاد.

وقال المصرفي إن البنك المركزي باع 38.8 مليون دولار إلى البنوك حيث بلغ أقل سعر مقبول في العطاء 7.0184 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0189 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.