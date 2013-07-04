متعامل: الجنيه المصري يرتفع في السوق السوداء

القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال متعامل إن الجنيه المصري ارتفع على نحو مفاجئ في السوق السوداء اليوم الخميس ليسجل 7.30-7.35 جنيه للدولار من 7.60-7.65 جنيه في وقت سابق من اليوم.

وتحسنت أسواق أخرى بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 7.3 بالمئة خلال معاملات اليوم.

كان الجنيه ارتفع ارتفاعا طفيفا بالسوق الرسمية بعد عطاء البنك المركزي اليوم والذي شهد تقدم العملة المحلية للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول.