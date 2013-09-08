الأحد 8 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى جزء ضئيل من ترسانته الكيماوية * اولوند: يتعين انتظار تقرير محققي الأمم المتحدة قبل التدخل في سوريا * روسيا ترسل المزيد من السفن الى سواحل سوريا * الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع فلسطينيين في الحرم القدسي * الجيش المصري يهاجم اسلاميين متشددين في سيناء * المعارضة التونسية تنظم مظاهرات حاشدة وتزيد الضغط على الحكومة * منظمة التجارة العالمية تعتزم الموافقة على انضمام اليمن * أو.إم.في النمساوية توقف إنتاج النفط في ليبيا بسبب احتجاجات أهم الأنباء العالمية * رئيس المالديف المخلوع يخوض جولة اعادة في انتخابات الرئاسة * اعتقال اكثر من 160 محتجا مناهضين للاسلاميين واخرين في لندن * شهود: مقتل 20 في هجمات لجماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا * إسلامي مطلوب في أمريكا والهند يقود مسيرة حاشدة في باكستان * أمريكا تجدد إعفاء اليابان و10 دول أوروبية من عقوبات إيران * النحاس يرتفع بدعم تكهنات بشأن التحفيز الأمريكي والنمو العالمي * مجموعة العشرين تقول الاقتصاد العالمي يتعافى لكن الأزمة لم تنته بعد * مجموعة العشرين تتعهد بمساعدة الدول النامية في التصدي للتهرب الضريبي * محكمة أوروبية تقضي برفع العقوبات عن سبع شركات إيرانية السعودية * انتاج النفط السعودي يرتفع لمستوى قياسي في أغسطس * الشرطة السعودية تنفي تقريرا بشأن مقتل شاب في مداهمة امنية * مؤشر البورصة يهبط 0.37% إلى 7634.30 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني * مقتل اثنين في اشتباكات أثناء مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول في مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.38% إلى 5169.89 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 3.03% إلى 3537.61 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 2.49% إلى 2337.17 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما * مؤشر البورصة يهبط 0.69% إلى 7217.96 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -14.98 -0.1% 14922.5 نقطة ستاندرد اند بورز +0.09 +0.01% 1655.17 ناسداك +1.225 +0.03% 3660.01 يوروفرست +6.18 +0.51% 1229.86 نيكي -204.01 -1.45% 13860.81 النفط (مستويات الإغلاق السابق) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20 +0.19% 107.43 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.14 +0.12% 115.05 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3188-1.3191 دولار * الدولار/الين 99.69-99.72 ين * الاسترليني/الدولار 1.5613-1.5616 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1392.90-1394.01 دولار (إعداد أحمد إلهامي ومصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)