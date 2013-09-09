الاثنين 9 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * الأسد ينفي استخدام أسلحة كيماوية وواشنطن تسعى لكسب الدعم لضرب سوريا * تركيا تعزز قواتها على الحدود مع سوريا * مسؤول إسرائيلي: واشنطن ستبلغنا بأي هجوم على سوريا قبل ساعات * وزير الخارجية الإيراني يزور العراق لمناقشة الوضع في سوريا * قطر تنتقد اسرائيل فيما يسعى كيري لدعم عربي لمحادثات السلام * جماعة متشددة تعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري * شركة طيران بجنوب السودان تبدأ رحلاتها الى الخرطوم * صحيفة: السودان ينوي الغاء دعم الوقود والقمح لسد عجز الميزانية * وفاة اثنين أحدهما في السعودية والآخر في قطر بالفيروس التاجي * الأردن يوقف استقدام العمالة الأجنبية بهدف تنظيم سوق العمل * شركة: "مؤشرات كبيرة" على وجود النفط في المياه الإسرائيلية أهم الأنباء العالمية * كرزاي: القصف الجوي لحلف الأطلسي قتل مدنيين * مسلحون يقتلون مالايقل عن 11 شخصا في جواتيمالا * استدعاء الجيش لقمع عنف طائفي أسفر عن مقتل 15 في شمال الهند السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 7635.66 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: الاحتجاجات أدت لتراجع السياحة وتعثر مشاريع أثرية * ساويرس يتطلع لحصة في تليكوم ايطاليا لكن قلق من موقف روما * جي.بي أوتو تعزز نشاطها في الجزائر وليبيا * هبوط عائد أذون الخزانة لأجل 9 أشهر أكثر من 50 نقطة أساس * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 5185.93 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * بيان: دبي لصناعات الطيران تنهي محادثات اندماج مع شركة بريطانية * داماك تمنح عقد مجمع فنادق بقيمة 272 مليون دولار لتاف التركية * مؤشر أبوظبي يهبط 0.26% إلى 3528.35 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.46% إلى 2371.19 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وقف الملاحة البحرية بجميع الموانئ لسوء الأحوال الجوية * مؤشر البورصة يرتفع 0.27% إلى 7237.77 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -14.98 -0.10% 14922.5 نقطة ستاندرد اند بورز +0.09 +0.01% 1655.17 ناسداك +1.225 +0.03% 3660.01 يوروفرست +6.18 +0.51% 1229.86 نيكي (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين) +289.93 +2.09% 14150.74 النفط (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22 -0.21% 110.31 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.01 +0.01% 116.13 العملات والذهب (الساعة 0337 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3172-1.3174 دولار * الدولار/الين 99.61-99.66 ين * الاسترليني/الدولار 1.5640-1.5644 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1388.00-1388.80 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)