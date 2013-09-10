الثلاثاء 10 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * اوباما يقول ان الاقتراح الروسي بشان الاسلحة الكيماوية السورية ينطوي على احتمالات ايجابية لكن ينبغي التعامل معه بتشكك * البيت الابيض يقول ان 14 دولة اخرى وقعت بيانا للتحرك بشأن سوريا * الأسد في مقابلة: الرد على أي هجوم قد يأخذ أشكالا مختلفة * شرطة تونس تقتل متشددين وتعتقل اثنين من قادة أنصار الشريعة * المعارضة الإسلامية في المغرب تدعو إلى الاحتجاج على خفض الدعم * مسؤول ليبي: لا اتفاق حتى الآن لحل أزمة توقف انتاج النفط * حقل مجنون العراقي يبدأ إنتاج النفط بمعدل 175 ألف ب/ي الشهر المقبل * جنوب السودان يرفع إنتاج النفط إلى 200 ألف ب/ي * السلام البحريني يتفق على مبادلة أسهم للاندماج مع بي.ام.آي أهم الأنباء العالمية * امانو: ينبغي لايران التصدي "عاجلا" للمخاوف من برنامجها النووي * مقتل 18 في نيجيريا خلال اشتباكات بين بوكو حرام والاهالي * مقتل دبلوماسي روسي في اقليم منشق في جورجيا * مقتل 31 في اعمال عنف طائفية في الهند والاحزاب السياسية تتبادل الاتهامات * مقتل 38 على الأقل إثر سقوط حافلة من فوق منحدر في جواتيمالا * بي.جي: تأخر مشاريع في مصر والنرويج سيخفض إنتاج 2014 * قراءة ايجابية لمؤشر الثقة بمنطقة اليورو للمرة الأولى في عامين * منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2013 إلى 2.5% السعودية * دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن يطلب من عائلته تنظيم احتجاجات * هيئة السوق المالية السعودية تسعى لتطوير سوق الصكوك * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 7643.13 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تشدد الاجراءات الامنية في سيناء وتجري تقييما لتهديدات المتشددين * شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك يؤيد السيسي رئيسا لمصر * وزير التموين: مخزونات القمح الحالية في مصر تكفي حتى منتصف فبراير شباط 2014 * دراسة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي * انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل ثلاث سنوات في مزاد * وزير المالية: نهدف لزيادة استثمارات الحكومة 35% في 2013-2014 * المصرية للاتصالات توافق على شراء أسهم خزينة * مؤشر البورصة يرتفع 1.14% إلى 5245.13 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الفطيم تعرض 86 مليون دولار لشراء شركة كينية * مؤشر أبوظبي يهبط 1.39% إلى 3479.13 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.97% إلى 2324.54 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * زين تسعى لإدراج وحدتها العراقية في النصف/1 من 2014 * صحيفة: الخطوط الكويتية قد تؤجل شراء طائرات جديدة من إيرباص * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 7233.43 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +140.62 +0.94% 15063.12 نقطة ستاندرد اند بورز +16.54 +1% 1671.71 ناسداك +46.17 +1.26% 3706.18 يوروفرست -1.79 -0.15% 1228.07 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) +188.05 +1.32% 14393.28 النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.15 -1.05% 108.37 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.97 -0.85% 112.75 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3263-1.3265 دولار * الدولار/الين 99.58-99.63 ين * الاسترليني/الدولار 1.5703-1.5706 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1378.99-1379.71 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)