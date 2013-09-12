الخميس 12 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * بوتين: ضربة امريكية الي سوريا قد توسع نطاق الصراع * نتنياهو: لا بد من تجريد سوريا من أسلحتها الكيماوية * فرنسا: الخيار العسكري في سوريا قائم * انترفاكس: روسيا سلمت امريكا خطتها بخصوص اسلحة سوريا الكيماوية * تقرير للامم المتحدة: القوات السورية مسؤولة عن مجزرتين في بانياس * ارتفاع عدد قتلى تفجير المسجد الشيعي في بغداد الى 33 * إسرائيل ستدفع 1.1 مليون دولار لأسرة "السجين اكس" * وزير النفط: العراق سيخزن 4 ملايين برميل من الخام في كوريا * العراق يوقع اتفاقا مع بي.بي لتطوير حقل كركوك في الشمال * وزير النفط: العراق يتوقع تصدير 2.6 مليون ب/ي في أكتوبر * العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 4.59 مليار دولار في ثمانية أشهر * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9 مليارات دولار في يوليو * صحيفة: إلغاء مشروع مصفاة بين شل وقطر للبترول في الصين * ستاندرد تشارترد يعين رئيس عمليات الشرق الأوسط رئيسا للوحدة الإسلامية أهم الأنباء العالمية * فرنسا تخفض توقعاتها للنمو وترجئ الوصول إلى العجز المستهدف * متمردون إسلاميون يعرضون درعا بشريا في مواجهة بجنوب الفلبين * لجنة بوذية في ميانمار تحظر منظمات مناهضة للمسلمين * انتاج بحر الشمال يرتفع في أكتوبر واضطرابات ليبيا تدعم برنت * النحاس يستقر في ظل بيانات صينية ونمو المخزونات * أوروبا تقيد التوسع في الوقود الحيوي خشية ارتفاع أسعار الغذاء * روحاني: إيران تحتاج لاستيراد 7.5 مليون طن من القمح هذا العام * تقرير: هبوط مخزونات النفط وارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية * النعيمي: السعودية قادرة على تلبية "أي طلب" على النفط السعودية * مسؤول: ساسرف تغلق وحدة خام في الربع/4 لإجراء صيانة * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7855.19 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مقتل 6 مجندين مصريين في تفجيرين بسيناء * محافظ المركزي المصري: الكويت ستودع ملياري دولار بالبنك الأسبوع القادم * يورومني تؤجل مؤتمرها السنوي في مصر إلى نوفمبر * الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي * المصرية للاتصالات تسعى لشراء 1.6 مليون سهم خزينة بسعر 12.5 جنيه * مسؤول: مصر تنوي الموافقة على صناديق مؤشرات في الربع/4 * مؤشر البورصة يرتفع 0.72% إلى 5447.37 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الكرملين: أبوظبي تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في روسيا * مسؤول: توقع نمو صافي ربح بنوك الإمارات 20% في 2013 * بنك المشرق يرفع توقعه لأرباح 2013 بفضل انخفاض المخصصات * بيان: دريك تفوز بعقد قيمته 251 مليون درهم في أبوظبي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.25% إلى 3680.80 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 2531.83 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 1.38% إلى 7548.34 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +135.23 +0.89% 15326.29 نقطة ستاندرد اند بورز +5.08 +0.3% 1689.07 ناسداك -4.011 -0.11% 3725.01 يوروفرست +4.01 +0.32% 1247.61 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) -16.69 -0.12% 14408.38 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.11 +0.09% 107.67 دولار مزيج برنت (برميل) +0.15 +0.13% 111.65 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3318-1.3320 دولار * الدولار/الين 99.58-99.62 ين * الاسترليني/الدولار 1.5823-1.5826 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1358.94-1359.16 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)